Nijerya'da Yasa Dışı Madencilik Yılda 9 Milyar Dolar Zarara Yol Açıyor

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Nijerya Temsilciler Meclisi Katı Madenler Komitesi Başkanı Jonathan Gaza Gbefwi, ülke genelindeki yasa dışı madencilik faaliyetleri nedeniyle yılda 9 milyar dolar zararın oluştuğunu belirtti.

Gbefwi, yasa dışı madencilik konusunda düzenlenen oturumda, yasa dışı madenciliğin ülkenin maden kaynaklarından azami fayda sağlamasını engellediğini, bu nedenle yılda 9 milyar dolar zarar oluştuğunu kaydetti.

Yasa dışı madenciliğin çatışmalara yol açtığını ifade eden Gbefwi, bu çatışmaların şiddete dönüştüğünü söyledi.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja ise ordunun ocaktan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde yasa dışı madencilere karşı operasyonlar düzenlediğini ifade etti.

Lagbaja, operasyonlarda 387 kişinin yakalandığını bildirdi.