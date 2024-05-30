Nijerya Devlet Başkanı, eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı, eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onayladı

Nijerya Devlet Başkanı, eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onayladı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Senato tarafından kabul edilen '2024 Ulusal Marş Yasa Tasarısı' Tinubu tarafından onaylandı. Ülkenin yeni milli marşı olarak kabul edilen marş, Nijeryalı Pa Odiase tarafından 1978'de yazılan milli marşın yerine geçecek. Halk ise bu karara tepki gösteriyor.

30.05.2024 14:05
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Senato Başkanı Godswill Akpabio, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Senato tarafından kabul edilen "2024 Ulusal Marş Yasa Tasarısı"nı onayladığını belirtti.

Tinubu, başkent Abuja'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Nijerya, seni selamlıyoruz." ifadesiyle başlayan marşın, ülkenin yeni milli marşı olarak kabul edildiğini söyledi.

Ülkede bugüne kadar, 1967-1970 yıllarındaki iç savaşın ardından birliğin sağlanması için Nijeryalı Pa Odiase tarafından 1978'de yazılan ve "Kalkın ey yurttaşlar, Nijerya'nın çağrısına uyun" ifadesiyle başlayan milli marş kullanılıyordu.

Nijerya'nın 1 Ekim 1960'ta bağımsızlığını kazandığı dönemde ülkede yaşayan İngiliz Lillian Jean Williams tarafından yazılan milli marş ise 1960-1978'de kullanılmıştı. Hükümet yetkilileri, bu marşın Nijerya'nın ulusal kimliğinin ve birliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını savunurken, halk yeniden kullanılacak olmasına tepki gösteriyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Politika, Güncel, Son Dakika

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