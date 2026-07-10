Nijerya, Güney Afrika'dan 284 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya, Güney Afrika'dan 284 Vatandaşını Tahliye Etti

10.07.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, Güney Afrika'daki yabancı düşmanlığı nedeniyle 284 vatandaşını geri getirdi. Toplam tahliye edilen sayısı 1151'e ulaştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı şiddet olayları nedeniyle bu ülkeden gönüllü geri dönüş programı kapsamında 284 vatandaşını daha ülkeye getirdi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliye edilen 284 vatandaşı taşıyan uçağın Lagos kentine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, tahliye operasyonunun, Güney Afrika'da güvenlik endişesi yaşayan Nijeryalıların güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak amacıyla yürütülen hükümet destekli gönüllü geri dönüş programı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Son tahliye uçuşuyla birlikte Güney Afrika'dan ülkeye getirilen Nijeryalıların sayısının 1151'e yükseldiği kaydedildi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılardan etkilenen Nijeryalıların güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için tahliye çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurmuştu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Hükümet, ülkeden ayrılmak zorunda kalan Nijerya vatandaşları için bu ülkeden tazminat talep edeceğini bildirirken, Senatoda Nijeryalılara yönelik yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören önerge kabul edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Nijerya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Güney Afrika'dan 284 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:19:44. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya, Güney Afrika'dan 284 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.