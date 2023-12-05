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Nijerya'da hava kuvvetlerinin yanlışlıkla bombaladığı köyde 85 kişi can verdi - Son Dakika
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Nijerya'da hava kuvvetlerinin yanlışlıkla bombaladığı köyde 85 kişi can verdi

Nijerya Hava Kuvvetleri, Kaduna eyaletine bağlı bir köyü teröristlere karşı rutin operasyon sırasında yanlışlıkla bombaladı. Acı olayda 85 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı.

05.12.2023 - 12:38,  Güncelleme: 15:39
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Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF), Kaduna eyaletine bağlı bir köyü yanlışlıkla bombalaması sonucu 85 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KUTLAMA İÇİN TOPLANMIŞLAR

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, 3 Aralık'ta akşam saatlerinde Kaduna eyaletine bağlı Tudun Biri köyünde köylülerin Mevlid kutlaması için toplandığı sırada NAF'a ait bir hava aracının köyü bombaladığı hatırlatıldı.

85 KİŞİ CAN VERDİ

Açıklamada, "Kuzeybatı Bölge Ofisi, yerel yetkililerden şu ana kadar 85 cesedin gömüldüğünü ve arama çalışmalarının halen devam ettiğini öğrendi." ifadesi kullanıldı. Tudun Biri köyü yetkililerden Mallam Jamalu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu kaydederek, olayda 50'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Jamalu, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi. Ordu, daha önce, bölgede böyle bir olayı yaşandığını reddederken, şu anda olaya ilişkin bir yorumda bulunmuyor.

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TERÖRİSTLERE KARŞI YAPILAN OPERASYONDA YANLIŞLIK OLMUŞ

Kaduna Valisi Uba Sani, köyün bombalanmasının "şok edici" olduğunu, olaya ilişkin derhal soruşturulma açılmasını istedi. Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" bombaladığını bildirdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Ülkedeki güvenlik güçleri ise silahlı çeteler ve teröristlere karşı mücadele için zaman zaman operasyonlar düzenliyor. Nijerya'da 17 Ocak 2017'de NAF'a ait bir jet, yanlışlıkla ülkenin Borno eyaletindeki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampı bombalamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da hava kuvvetlerinin yanlışlıkla bombaladığı köyde 85 kişi can verdi - Son Dakika
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