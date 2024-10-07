Nijerya, Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etti

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Nijerya, İsrail'in Lübnan'da kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından bu ülkeden 500 vatandaşını tahliye etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Eche Abu-Obe, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle hükümetin tahliye işlemlerini başlattığını belirtti.

Abu-Obe, Lübnan'da bulunan Nijeryalı vatandaşlardan 500'ünün tahliye edildiğini ifade etti.

Lübnan'da 2 binden fazla Nijeryalı bulunduğunu kaydeden Abu-Obe, büyükelçiliğin kendilerini ayrılmaya ikna etme çabalarına rağmen ülkede bulunan pek çok Nijeryalının evlerine dönmekte isteksiz olduğunu aktardı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü. İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.