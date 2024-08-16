Nijerya Merkez Bankası Başkanı'nın Mal Varlığına El Konuldu

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Nijerya'da mahkeme, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele'nin 2 milyon dolardan fazla parası ile mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Lagos'taki Yüksek Mahkeme, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunun (EFCC) Emefiele hakkında yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Yargıç Akintayo Aluko, Emefiele'nin ülkedeki bankalarda tuttuğu 2 milyon 45 bin dolar ile 7 arazi ve bazı mal varlıklarına el konulmasının kararı verdiğini belirtti.

Lagos'taki Yüksek Mahkeme, mayısta da Emefiele'nin 5,26 milyon dolar parası ile mal varlığına el konulması kararı vermişti.

Olay

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Haziran 2023'te yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Emefiele'nin görevine son verdi. EFCC, Kasım 2023 başında Emefiele'yi yaklaşık 1,3 milyon dolar tutarında 6 yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçladı.

Bu iddialar üzerine mahkeme, Emefiele'nin tutuklanmasına karar verdi.??????? Emefiele, kefalet koşullarını yerine getirmesinin ardından 23 Aralık 2023'te serbest bırakıldı.

EFCC, ocakta Emefiele hakkında 14 maddelik yeni suç duyurusunda bulunmuştu.