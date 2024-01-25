Nijerya, Nijer\'de mahsur kalan 975 Nijeryalı düzensiz göçmeni ülkesine geri getirdi

Nijerya hükümeti, Nijer'de mahsur kalan 975 Nijeryalı düzensiz göçmeni, ülkesine geri getirdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kano Eyaleti Koordinatörü Nuradeen Abdullahi, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle Nijer'de mahsur kalan 975 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye ettiğini belirtti.

Abdullahi, Nijerya'ya gönderilen kişiler arasında 262 çocuk ve 152 kadının bulunduğunu kaydetti.

Geri dönenlere çeşitli beceriler konusunda eğitim verileceğini aktaran Abdullahi, dönenlerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için sermaye sağlanacağını dile getirdi

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, geçen yıl yaklaşık 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü. Son olarak, 6 Aralık'ta 145 Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine yollanmıştı.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.