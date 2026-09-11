Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırıda 4 polis ve 8 sivil öldü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Benue eyaletine bağlı Ayilamo bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında 4 yerel polisin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ile terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede, kaçırmanın cezası idam olmasına rağmen fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, özellikle ülkenin kuzeyindeki köy sakinlerini, öğrencileri ve yolcuları kaçırarak fidye talep ediyor.