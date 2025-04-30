Nijerya ve İngiltere'den Siber Suçlarla Mücadele Anlaşması - Son Dakika
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Nijerya ve İngiltere'den Siber Suçlarla Mücadele Anlaşması

Nijerya ve İngiltere, siber suçlarla mücadele için işbirliği anlaşması imzaladı, etkili adalet sağlanacak.

30.04.2025 14:17
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Nijerya ile İngiltere, siber suçlarla mücadele ve ceza adalet sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcısı Lateef Fagbemi ile İngiltere İçişleri Bakanlığında Devlet Bakanı David Hanson, başkent Abuja'da siber suçlarla mücadele için işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, ülkeler arasında koordineli ve etkili ceza adaleti yaklaşımının oluşturulmasını amaçlıyor.

Bakan Fagbemi, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu girişimin ülkesinin siber suçlarla mücadelesinde "dönüştürücü bir adımı" temsil ettiğini belirtti.

Fagbemi, "Bugün yalnızca bir projenin başlangıcı değil, aynı zamanda bir vizyonun doğuşudur. Bu vizyon, adalete bağlı kurumlar arasında uyum, koordinasyon ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanmaktadır." dedi.

Siber suçların karmaşık ve sürekli gelişen doğasına dikkati çeken Fagbemi, bunlarla etkili mücadele için yalnızca yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını, bu yasaları uygulayan kurumların donanımlı ve koordineli olması gerektiğini vurguladı.

Fagbemi, etkin bir ceza adaleti tepkisinin, soruşturmacılar ile savcılar arasında kesintisiz işbirliği gerektirdiğini vurgulayarak, uluslararası işbirliğinin ancak ulusal düzeyde sağlıklı bir koordinasyonla etkili olabileceğini söyledi.

Hanson ise Nijerya'nın siber suçlarla mücadelesine destek vermekten memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Bu ortaklık sadece suçla mücadeleyi değil, aynı zamanda her iki ülkenin ekonomik kalkınmasını da destekleyecek." ifadesini kullandı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, artan siber suçlar nedeniyle geçen yıl 500 milyon dolardan fazla zarara uğramıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya ve İngiltere'den Siber Suçlarla Mücadele Anlaşması - Son Dakika

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