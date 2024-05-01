Nijerya ve Japonya, Sahel bölgesinde terörizm ve güvenlik sorunlarına karşı işbirliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya ve Japonya, Sahel bölgesinde terörizm ve güvenlik sorunlarına karşı işbirliği yapacak

Nijerya ve Japonya, Sahel bölgesinde terörizm ve güvenlik sorunlarına karşı işbirliği yapacak

Nijerya ve Japonya, Sahel bölgesinde terörizm ve diğer güvenlik sorunlarının sona erdirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile yaptığı görüşmede, Boko Haram meselesi ve Sahel bölgesindeki terörizmle mücadelede Japonya ile işbirliği yapacaklarını belirtti. Ayrıca, iki bakan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da anlaşmaya vardı.

01.05.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya ve Japonya, Sahel bölgesinde terörizm ve diğer güvenlik sorunlarının sona erdirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Afrika turu kapsamında geldiği Abuja'da Nijeryalı mevkidaşı Yusuf Tuggar ile bir araya geldi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuggar, Kamikava ile görüşmesinde güvenlik sorunları dahil çeşitli konuları ele aldıklarını belirtti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram meselesinin yanı sıra Sahel bölgesindeki terörizm ve istikrarsızlığın temel nedenlerini ele almak üzere Japonya ile işbirliği yapacaklarını aktaran Tuggar, "Tüm paydaşların bölgedeki çirkin terörizm tehdidiyle mücadeleye yönelik çabalarını artırmalarının hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Nijerya ve Japonya, ikili ekonomik ilişkileri geliştirecek

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre iki bakan, görüşmede Japonya-Nijerya ekonomik ilişkilerinin gelecek dönemde geliştirilmesi için mutabakata vardı.

Kamikava, Nijerya'daki görüşmesiyle ilgili değerlendirmesinde, iki ülke arasında gıda güvenliği ve sağlık alanlarında yeni kalkınma işbirliklerine yönelik "verimli bir döngü" hedefleyeceklerini kaydetti.

Gezisi kapsamında "büyüme potansiyeliyle dolu Nijerya'nın dinamizmini deneyimlediğini" bildiren Kamikava, ülkesi Japonya'nın Nijerya'daki girişim şirketlerinin faaliyetleri için işbirliği fırsatları sunacağını aktardı.

Japon bakan, "Her iki ülke ekonomisinin birlikte büyüyebileceği bir ortamda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dinamik bir şekilde güçlenmesinden" memnuniyet duyacağını söyledi.

Bakanlar, ağustosta Japonya'nın ev sahipliği yapacağı "9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı" (TICAD) marjında iki ülke ilişkilerinin geniş yelpazede geliştirilmesinde anlaştı.

TICAD

Tokyo'nun doğusundaki Yokohama'nın 4. kez ev sahipliği yapacağı konferansa Afrika ülkelerinden hükümet yetkilileri ile iş dünyası temsilcilerinin katılması planlanıyor.

Konferansta Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşların temsil edilmesi bekleniyor.

İlk olarak 1993'te düzenlenen konferansın 8'incisi Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta organize edilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Nijerya, Japonya, Japon, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya ve Japonya, Sahel bölgesinde terörizm ve güvenlik sorunlarına karşı işbirliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 19:54:03. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya ve Japonya, Sahel bölgesinde terörizm ve güvenlik sorunlarına karşı işbirliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement