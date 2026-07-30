Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Sosyal medyada yayılan bir paylaşım, düğünlerdeki "gösteriş" ve "takı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bir kadın, nikah törenine sadece 15 dakika kala kayınpederinden aldığı cep telefonu mesajının ekran görüntüsünü paylaştı.

"ALTINLAR NİKAHTAN SONRA İADE EDİLECEK"

Mesajlaşma uygulamasının ekran görüntüsünde, kayınpederine ait olduğu iddia edilen numaradan gelen saat 12:48 tarihli şok edici mesaj net bir şekilde okunuyor. Kayınpederin, gelinine hitaben yazdığı mesajda şu ifadeler yer alıyor: "Kızım altınları kuyumcudan kiraladık oğlum çekinmiş sana söyleyememiş hepsi nikahtan sonra geri iyade edilecek sende bir şey demezsin diye düşündük ailecek"

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Nikah salonuna girmesine dakikalar kala bu gerçeği öğrenen kadının bu durum karşısında ne yaptığı veya nikahın kıyılıp kıyılmadığı bilinmiyor. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, aile içindeki bu dürüstlük sorununu ve gösteriş uğruna kiralık takı kullanılmasını eleştirirken; bazıları ise bu durumun evliliği etkilememesi gereken bir detay olduğunu savundu.