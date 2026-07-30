Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika
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Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
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Evlilik hazırlığındaki genç bir kadın, nikah salonuna girmesine sadece 15 dakika kala kayınpederinden aldığı mesajla hayatının şokunu yaşadı. Takıların kuyumcudan kiralandığını ve törenin ardından iade edileceğini öğrenen kadının "Mecbur bırakılmak" notuyla paylaştığı mesaj, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Sosyal medyada yayılan bir paylaşım, düğünlerdeki "gösteriş" ve "takı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bir kadın, nikah törenine sadece 15 dakika kala kayınpederinden aldığı cep telefonu mesajının ekran görüntüsünü paylaştı. 

"ALTINLAR NİKAHTAN SONRA İADE EDİLECEK"

Mesajlaşma uygulamasının ekran görüntüsünde, kayınpederine ait olduğu iddia edilen numaradan gelen saat 12:48 tarihli şok edici mesaj net bir şekilde okunuyor. Kayınpederin, gelinine hitaben yazdığı mesajda şu ifadeler yer alıyor: "Kızım altınları kuyumcudan kiraladık oğlum çekinmiş sana söyleyememiş hepsi nikahtan sonra geri iyade edilecek sende bir şey demezsin diye düşündük ailecek"

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Nikah salonuna girmesine dakikalar kala bu gerçeği öğrenen kadının bu durum karşısında ne yaptığı veya nikahın kıyılıp kıyılmadığı bilinmiyor. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, aile içindeki bu dürüstlük sorununu ve gösteriş uğruna kiralık takı kullanılmasını eleştirirken; bazıları ise bu durumun evliliği etkilememesi gereken bir detay olduğunu savundu. 

Evlilik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oğuzhan ŞAHİN Oğuzhan ŞAHİN:
    Damadın söyleyememiş olmasını ve Kayınbabasının böyle bir mesaj atmasını normal karşılarım. Gelinin bunu internete atması rahatsız edici. Bu takı işleri evlilikleri zorlaştırıyor. Mehir haricindeki kısmın tamamıyla ortadan kaldırılması gerek. 4 1 Yanıtla
  • kamer tekeş kamer tekeş:
    iyade değil dayı, "iade"... 1 2 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Adamın durumu bukadar altınamı nikah kıyacan dürüst adam 2 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    BEN BİR NİKAHA ŞAHİT OLDUM. İMAM DEFALARCA NE KADAR ALTIN, NE KADAR MEHİR İSTİYORSUN DİYE SORDUĞU HALDE GELİN SÜREKLİ 1 ALTIN YÜZÜK DEDİ. ÖNEMLİ OLAN YUVA KURMAKTIR. BORÇLA 5 BİLEZİK ALSANNE YAZAR. O BORÇLAR = O EVDEKİ HUZURU GENELLİKLE YOK EDER 1 0 Yanıtla
  • kmloz Oztk kmloz Oztk:
    nikah kiy ama düğün yapma. kimseye hesap vermezsin 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika
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