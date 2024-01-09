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Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin aday adayları arasında politikalara sert eleştiriler yöneltti - Son Dakika
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Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin aday adayları arasında politikalara sert eleştiriler yöneltti

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Iowa'da Cumhuriyetçi rakipleri ve Demokrat hükümetin politikalarına sert eleştiriler yönelterek oy toplamaya çalıştı. Haley, eski Başkan Donald Trump'a 'kaosun ajanı' dedi ve Cumhuriyetçi aday adayı Ron DeSantis'i 'yalancı' olarak adlandırdı. Ayrıca, sınır güvenliği, kürtaj hakkı ve Kongre'deki yaşlı siyasetçiler konularında da görüşlerini dile getirdi.

Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin aday adayları arasında politikalara sert eleştiriler yöneltti
09.01.2024 - 07:00,
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NEW ABD 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adayları arasındaki ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Iowa'da, Cumhuriyetçi rakipleri ile Demokrat hükümetin politikalarına sert eleştiriler yönelterek oy toplamaya çalıştı.

Haley, yaklaşık bir hafta sonra Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerinin gerçekleşeceği Iowa'da, Fox News kanalından canlı yayınlanan programda, bir saat boyunca sunucular ve seyircilerin sorularını cevaplayarak seçmenden oy istedi.

Cumhuriyetçi Partinin tek kadın adayı, Des Moines kentindeki canlı yayında, eski ABD Başkanı Donald Trump'a "kaosun ajanı" dedi. Haley, kendisinin, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı ilham kaynağı olarak gördüğünü iddia eden Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Florida Valisi Ron DeSantis'i ise "yalancı" olarak adlandırdı.

Trump hakkında "Kaos onu takip ediyor ve biz kargaşa içinde bir ülke olamayız." diyen Haley, eski Cumhuriyetçi Başkan'ın, Çin'den getirilerek Meksika sınırından ABD'ye sokulan fentanil içerikli uyuşturucuların engellenmesi konusunda "hiçbir şey yapmadığını" öne sürdü.

Ülkenin sınır güvenliği konusunda Başkan Joe Biden'ı da sert cümlelerle eleştiren Haley, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in rahatsızlığının ABD Başkanından gizlenmesiyle ilgili gündeme dair ise "Sanırım Biden görevinden alınmalı. Böyle bir durumla karşı karşıya olmamız inanılmaz." ifadesini kullandı.

Haley, ülkede en çok tartışılan konulardan biri olan kürtaj hakkıyla ilgili de "Genel hedefimiz, mümkün olduğu kadar çok bebeği nasıl kurtaracağımız ve mümkün olduğunca anneleri nasıl destekleyeceğimiz olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ı oy pusulalarından çıkarmanın yanlış olduğunu söyledi

2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kendisinin kazanacağına inandığını vurgulayan Nikki Haley, soru üzerine, Donald Trump'ın bazı eyaletlerde oy pusulasına konulmak istenmemesini doğru bulmadığını belirtti.

Haley, "(Trump) oy pusulasından çıkarılmamalı ve diğer eyaletler bunu yapmaya başlamadan Yüksek Mahkemenin hızla harekete geçmesi gerek." diye konuştu.

Bu yolun "açılmaması gereken bir kapı" olduğunu ve eyaletlerin yarın "başkaları için de aynı şeyi yapmak isteyebileceğini" kaydeden Haley, "Başkan Trump'ı adil bir şekilde yeneceğim. Bunu yapmak için kimsenin onu oy pusulasından atmasına ihtiyacım yok." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

ABD Kongresi için "huzurevi" benzetmesinde bulundu

Kongrede görev süresinin sınırlandırılması konusunda Haley, Senato ve Temsilciler Meclisinde çok fazla yaşlı siyasetçi olduğuna ilişkin atıfta bulundu.

Haley, 81 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ı da kapsayan yorumunda, Kongreye seçilmek için üst yaş sınırlamasının gerektiğini anlattı.

Nikki Haley, konuyla ilgili şunları söyledi:

"75 yaşın üzerindeki herkes için zihinsel yeterlilik testlerini görmek istiyorum ve bunu saygısızlık yapmak için söylemiyorum. Etrafımızda daireler çizen 75 yaş üstü insanları hepimiz tanıyoruz. Senatör (Charless) Grassley (90) bunun mükemmel bir örneği. Ama Joe Biden'ı da biliyoruz. Şu an Kongre ülkedeki en ayrıcalıklı huzurevi haline geldi. Bunlar ulusal güvenliğimizle, ekonomimizin geleceğiyle ilgili kararlar veren insanlar."

ABD'de Demokrat Partiden Başkan Joe Biden'ın yanı sıra yazar Marianne Williamson ve Robert F. Kennedy Jr'ın aday adayı olduğu duyurulurken, Cumhuriyetçi Partiden eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, girişimci Vivek Ramaswamy ve eski New Jersey Valisi Chris Christie aday adayı konumunda.

Kaynak: AA
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