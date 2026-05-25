Niksar'da Motosiklet Sürücüsüne 140 Bin Lira Ceza
Niksar'da Motosiklet Sürücüsüne 140 Bin Lira Ceza

Niksar'da Motosiklet Sürücüsüne 140 Bin Lira Ceza
25.05.2026 10:45
Motosiklet plakasında değişiklik yaptığı tespit edilen sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde plakası üzerinde değişiklik yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 60 ADG 490 plakalı motosiklet plakasının 60 ADO 490 şeklinde değiştirildiği belirlendi.

Araç sürücüsü N.B.C. hakkında "plakası üzerinde değişiklik yapılan araç kullanmak" suçundan 140 bin lira idari para cezası uygulandı, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Öte yandan sürücü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

