Niksar'da şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Niksar'da şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu

Niksar\'da şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu. Şehidin Günlüce köyündeki baba evinde düzenlenen mevlitte tüm şehitler için dua edildi. Mevlide Niksar Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, İlçe Jandarma Komutanı, İl Genel Meclis Başkanı, AK Parti Tokat İl Başkanı, Niksar İlçe Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

27.04.2024 16:32
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 Mart 2023'te şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu.

Şehidin Günlüce köyündeki baba evinde düzenlenen mevlitte tüm şehitler için dua edildi.

Dua sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.

Mevlide Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niksar'da şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niksar'da şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu - Son Dakika
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