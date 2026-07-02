Nilay Tahiroğlu Moskova Bale Yarışması’nda Finale Yükseldi

Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Nilay Tahiroğlu, bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale yükseldi.

Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun Tarihi Sahnesi'nde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'na 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katılıyor.

Daha önce uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde ön eleme sürecinden muaf tutulan Tahiroğlu, organizasyona doğrudan kabul edildi.

Üç etaplı yarışmanın ilk etabını başarıyla tamamlayan 34 sanatçının yarı finale yükseldiği yarışmada Tahiroğlu, yarı finalde Türkiye'yi temsil etti ve performansı beğenilerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Yarı finalde DOB sanatçısı Elif Fırat'ın modern dans için hazırladığı koreografiyi sunan Tahiroğlu, 18 sanatçının yarışacağı finalde başarılı olursa yarışma tarihinde madalya alan tek Türk sanatçı olacak.

Finale kalan yarışmacılara özel diploma verilen yarışmada, Tahiroğlu, yarı finali başarıyla geçtiğinden özel diploma da alacak.

Tahiroğlu, finalde Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde dans edecek.

Balerin Tahiroğlu'nu usta koreograf Volkan Ersoy çalıştırıyor.