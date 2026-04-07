Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar Dolandırıcılık İddiasıyla Magazini Sarsıyor

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve bir süre önce ayrıldığı sevgilisi yönetmen Baturalp Bekar hakkında dolandırıcılık iddiaları magazin dünyasını sarsmıştır. İddialara göre, Bekar'ın Şahinkaya'nın mobil bankacılık hesabını kullanarak bilgisi dışında defalarca para transferi yaptığı öne sürülmüştür. Şahinkaya'nın hesaplarındaki usulsüzlükleri tespit etmesinin ardından konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı ve avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağı ileri sürülmüştür.

Skandalın patlak vermesinden sonra Bekar'ın ortadan kaybolduğu yönünde iddialar da gündeme gelmiştir. Ancak Bekar, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberleri asılsız olarak nitelendirmiş ve hukuki yollara başvuracağını belirtmiştir. Açıklamasında, ilişki sürecinde tüm sorumluluğu üstlendiğini ve Şahinkaya'ya duyduğu saygının istismar edildiğini ifade etmiştir. Magazin gündeminde merakla beklenen Şahinkaya'nın bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmemektedir.