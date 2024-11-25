Nilüfer Kadın Korosu, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti - Son Dakika
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Nilüfer Kadın Korosu, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Nilüfer Kadın Korosu, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Bursa'da, 40 ile 75 yaşları arasındaki kadınlardan oluşan Nilüfer Kadın Korosu, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Aysel Gürel'in yazıp bestelediği 'Şiddetsiz Dünya' adlı şarkıyı seslendirdi.

25.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:11
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BURSA'da, hiç müzik eğitimi almamış, yaşları 40 ile 75 arasında değişen Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, koro şefi Dr. Aysel Gürel'in (64) yazıp, bestelediği şarkıyı seslendirdi. 'Şiddetsiz Dünya' adlı şarkıda Özgecan Aslan ve Narin Güran'a da yer veren koro üyeleri, sahneye ise kadına şiddeti simgeleyen mor renkli fularlarla çıktı.

Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu, yaşları 40 ila 75 arasında değişen hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, toplumsal farkındalık projeleri kapsamında bu kez kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Çeşitli meslek gruplarından üyelerin yer aldığı, çoğu emeklilerden oluşan koro, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında koro şefi Dr. Aysel Gürel'in yazıp, bestelediği şarkıyı seslendirdi. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde, DHA için sahne alan kadın korosu, 'Şiddetsiz Dünya' adlı şarkıda Özgecan Aslan ve Narin Güran'a da yer verdi. Koro üyeleri, sahneye yörük kadınlarının evlenirken çeyizlerine koydukları ve eşleri tarafından şiddete uğradıklarını yöre halkına duyurmak için giydikleri mor cepkenden esinlenerek, mor renkli fularlarla çıktı.

'BİZ KADINLAR ŞİDDETSİZ BİR DÜNYADA YAŞAMAYI HAK EDİYORUZ'

Mor renkli ceketiyle koroyu yöneten Aysel Gürel, söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyı farkındalık yaratmak için sosyal medya platformlarında yayınlayacaklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalarla kadınların sesi olduklarını belirten Gürel, "Biz, Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak, özelikle toplumda farkındalık yaratan çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de 25 Kasım, kadın korosu olarak çok önemli bir tarih. Çünkü kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin son zamanlarda çok arttığını görüyoruz. Biz kadınlar aslında güzel ve şiddetsiz bir dünyada yaşamayı hak ediyoruz. Söz ve müziği bana ait olan yaptığım bir çalışmayı seslendireceğiz. Amacımız toplumda farkındalık yaratmak. Bir duyarlılık yaratmak" diye konuştu.

'KADINLARIN SESİYİZ'

Şiddetin önlenebilmesi için, erkek çocuklarının küçük yaşlardan itibaren eğitilmesi gerektiğinin altını çizen Aysel Gürel, "Küçük yaşlarda erkek çocuklarının bu konuda eğitimlerinin yapılması ve ileriki yaşlarda, bu şiddeti uygulayan insanlara ise en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belki bu şekilde şiddet azalır. Biz Nilüfer Kadın Korosu olarak kadınların sesiyiz ve kadınların sesi olarak yaptığımız bu çalışmalarda seslerini duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nilüfer Kadın Korosu, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti - Son Dakika

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