Nimet Özdemir CHP'den İstifa Etti

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti. Özdemir, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Özdemir'in istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 137'ye düştü.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
Özdemir'in istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 137'ye düştü.
Nimet Özdemir, İYİ Parti'den milletvekili seçilmiş, bir süre sonra CHP'ye geçmişti.
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