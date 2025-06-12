Nisan 2025 Sanayi Üretimi Yüzde 3,3 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Nisan 2025 Sanayi Üretim Endeksi yayımlandı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,3 arttı.

TÜİK, Nisan 2025'e anayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.