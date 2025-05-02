Nisan Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek 12 aylık ihracatının gerçekleştiğini söyleyen Bolat, "Nisanda mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükselmiştir. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi. Nisan ayında ithalat yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar oldu " dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da düzenlendiği toplantıda nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kentteki iş dünyası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, enerji savaşları ve enflasyonist baskılar gümrük vergilerini yükseltme ve korumacılığın artırılması şekilde ticaret savaşları küresel ticaretin gidişatı konusunda önemli bir belirsizlik faktörü olarak artmakta olduğuna dikkati çekti.

Dünya ekonomisindeki tahminler ve beklentilerin bir miktar aşağı doğru çekildiğini kaydeden Bolat, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bu yıl dünya ticareti için yüzde 0,2 daralma beklediğini ifade etti. Bolat, "IMF Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar da tahminlerini aşağı çektiler. IMF büyüme tahminini yüzde 2,8'e çekildi. Dünya ticareti tahmini yüzde 0,5 aşağı çekildi. OECD de tahminlerini aşağı çekti. AB, Euro Bölgesi için tahminlerde büyüme ve ticaret tahminleri de geriye çekildi. Türkiye ekonomisine baktığımızda IMF Türkiye için büyüme tahmini 0,1 puan artırdı. Dünya Bankası ve OECD de Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükselttiler" diye konuştu.

"2025 ilk çeyrek büyümesinde olumlu artış bekliyoruz"

Türkiye ekonomisinin kesintisiz olarak büyümeye devam ettiğini söyleyen Bakan Bolat, şunları söyledi:

"2025 ilk çeyrek büyümesinde olumlu artış bekliyoruz. Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. Bu son 20 yılın en düşük oranı olarak kaydedildi. Nisan ayında mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında artışta 20 milyar 900 milyon dolara yükselmiştir. Nisan ayında mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında artışta 20 milyar 900 milyon dolara yükselmiştir. Geçen yıl Nisan ayında bu rakam 19 milyon 292 milyon dolardı. En yüksek ikinci Nisan ayı rakamı elde edildi. Parite bizim ihracatımızda 440 milyon dolar olumlu etki yaptı. ABD'nin gümrük vergileri 1900 yılların seviyesine yükseldi. AB ekonomik büyüme tahminleri de yüzde 1'in altında seyretmekte. Çin'in dünyaya sattığı ürünlerin fiyatları her geçen ay düşmekte. Rekabet kızışmakta.

Sadece Şubat ayında 300 milyon dolarlık bir daralma oldu. İhracatçımıza çok teşekkür ediyorum. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir. Son 4 ayda 3,2 milyar dolar, son bir yılda 7,1 milyar dolar net ihracat artışı sağlandı. Son 4 ayda 3,2 milyar dolar, son bir yılda 7,1 milyar dolar net ihracat artışı sağlandı. Nisan ayında ithalat yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar oldu. Nisan ayında dış ticaret açığı 12,04 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,5. Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artışla 86,25 milyar dolar. Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artışla 86,25 milyar dolar."