Nişanlısı da Gözaltına Alındı

NİŞANLISI DA GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye personeli baba Turgay Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mert CONA/ AYDIN,