Nissan 2025'te 776 Milyon Dolar Zarar Açıkladı

Nissan Motor, Nisan-Haziran 2025 döneminde 115,7 milyar yen (776 milyon dolar) net zarar bildirdi.

Yokohama merkezli Japon otomobil üreticisi Nissan, 2025 mali yılı bilançolarına dair güncel verileri açıkladı.

Buna göre Nissan, 2025 mali yılının nisan-haziran döneminde 115,7 milyar yen (776 milyon dolar) net zarar etti.

Elde edilen net zarara ABD'nin Japonya'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin otomotiv sektörüne olumsuz yansımaları etki etti.

2024 mali yılı nisan-haziran çeyreğinde ise Japon otomobil üreticisi 28,5 milyar yenlik net kar elde etmişti.

Geçen yıl aynı dönemdeki 995 milyon yenlik işletme karı ise bu dönemde 79,1 milyar yen (530 milyon dolar) işletme zararına dönüştü.

Satış gelirlerinde yüzde 9,7'lik düşüş

Nisan-Haziran 2025 döneminde Nissan'ın araç satış gelirleri yüzde 9,7 düşüşle 2,71 trilyon yene (18,1 milyar dolar) geriledi.

Söz konusu çeyrek dönemde şirketin küresel bazda araç satışları yüzde 10,1 düşüşle 707 bin adede geriledi.

Otomobil üreticisi, Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılı kapsamlı beklentilerini açıklamadı.

"Gelir düzeyine göre daha yönetilebilir sistem"

Nissan, 2027 mali yılı sonuna kadar dünya geneli üretim tesislerinin sayısını 17'den 10'a düşürecek.

Küresel düzeyde araç üretim kapasitesi de 3,5 milyondan 2,5 milyona çekilecek.

Meksika'daki Cuernavaca fabrikasında araç üretimi Mart 2026 sonunda sonlandırılacak.

Ülke içinde Kanagawa'da bulunan Oppama üretim tesisleri de 2027 mali yılı sonuna kadar kapatılacak.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Ivan Espinosa, düzenlediği basın toplantısında "Gelir düzeyimize göre daha yönetilebilir bir sisteme geçiş yapıyoruz." ifadesini kullandı.