Nissibi Köprüsü: 10 Yılda 3,3 Milyar Lira Tasarruf

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki Nissibi Köprüsü'nü 10 yılda 6 milyon 62 bin aracın kullandığını, 10 yıllık süreçte zamandan ve akaryakıttan toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada 'Doğu'nun boğaz köprüsü' olarak anılan Nissibi Köprüsü'nün hizmete açılışının 10'uncu yılını tamamladığını kaydetti. Uraloğlu, 21 Mayıs 2015 tarihinde vatandaşların hizmetine sunulan köprünün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi kara yolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu aktardı. Bakan Uraloğlu, Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın, Nissibi Köprüsü sayesinde kesintisiz hale getirildiğini belirterek, "Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık 1,5 daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6 milyon 62 bin araç kullanırken 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 99 bin ton azaldı" ifadelerini kullandı.

'610 METRE UZUNLUĞUNDA'

Köprünün teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki en kısa kara yolu ulaşımını sağlayan Nissibi Köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak inşa edildi. Orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları 105'er metre olmak üzere toplam 610 metre uzunluğundaki köprü; 24,5 metre genişliğinde, 4 şeritli olup kule yüksekliği ise tam 96 metredir" açıklamasında bulundu.