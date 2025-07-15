Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Doğan, mesajında, şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.
Doğan, "Hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen kaybedilen canların acısı dün gibi hafızalarımızda yerini koruyor. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine göz diken FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerini lanetliyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika
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