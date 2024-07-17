Nizip Kültür Merkezi Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi - Son Dakika
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Nizip Kültür Merkezi Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen Nizip Kültür Merkezi'nin kullanımı, yapılan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi. Protokol, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Nizip Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Nizip Kaymakamlığı arasında imzalandı. Kültür Merkezi içerisinde ayrıca Kültür Bakanlığına ait bir de kütüphane yer alacak.

17.07.2024 16:37
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Nizip Kültür Merkezi'nin kullanımı, yapılan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen Nizip Kültür Merkezi'nin kullanımı, yapılan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi. Kültür Merkezi içerisinde ayrıca Kültür Bakanlığına ait bir de kütüphane yer alacak.

Protokol, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Nizip Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Nizip Kaymakamlığı arasında imzalandı.

Protokole Gaziantep Valisi Kemal Çeber' in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz katıldı.

Nizip ilçesinin her alanda çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Çeber şunları kaydetti:

"Nizip Kültür Merkezi, Ali Yerlikaya Bakanımızın Valilik yaptığı dönemden başlayarak kendilerinin sonrasında Vali Davut Gül'ün ve geldiğimiz dönemde de bizim emeğimizin olduğu bir yatırım. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız tarafından inşa edildi. Büyükşehir Belediyemiz tüm bu süreçte bizlerle birlikteydi. Bugünden sonra da İnşallah Nizip Kültür ve Kongre Merkezimiz aktif olarak vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize bu birliktelik ile hizmet verecek. İlçemizin gelişimi konusunda her şeyi çok daha dikkatli ve hassas bir şekilde konuşuyoruz. Bu merkezimiz bu anlamda örnek uygulamalardan birisi. Aslında birçok kurumun iş birliğinin çok güzel yansıdığı bir merkez. Merkezimizde kütüphanelerimiz ve konferans salonumuz var. Daha fazla nitelik kazandırmayı düşündüğümüz alanlar var. Bu merkezi, şehir merkezindeki sosyal aktivitelerle donatacağız. Öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz buradan çok iyi bir şekilde istifade edecek. Nizip ilçemize ve Gaziantep ilimize hayırlı uğurlu olsun."

Nizip'e bir ilçe değil, bir medeniyet şehri olarak baktığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün protokolünü imzalayacağımız kültür merkezinin başlangıcında büyük bir emek var. Herkes bütün gücüyle elinden geleni yaptı. İçişleri Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımızın desteğiyle bu noktaya geldi. Nizip Kongre ve Kültür Merkezi, çocuklar ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Merkezimizde bin kişilik büyük bir konferans salonu var. Bunun yanında içerisinde cep sinemaları da bulunuyor. Burada bulunan Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarını da ilçedeki vatandaşlarımızla buluşturacağız."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nizip Kültür Merkezi Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi - Son Dakika

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