Nizip'te Zeytin Festivali İlk Kez Düzenlendi - Son Dakika
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Nizip'te Zeytin Festivali İlk Kez Düzenlendi

Nizip'te bu yıl ilki düzenlenen zeytin festivali, zeytin hasadıyla başladı ve ilgi gördü.

30.11.2024 15:46
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen zeytin festivali ilgi gördü.

Nizip Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, Nizip Belediyesi ve STK'ların desteğiyle gerçekleştirilen festival Yeşil Evler Mahallesi'nde zeytin hasadıyla başladı. Millet Bahçesinde devam eden programda, zeytinden elde edilen ürünler kurulan stantlarda tanıtıldı.

Nizip Kültür Merkezi'nde süren programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, etkinlikten dolayı Nizip Kaymakamlığı'na, Nizip Belediyesi'ne ve destek sunan herkese teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin bölgenin tarımsal alanındaki kalkınmasına öncülük ettiğini ifade eden Çeber, "Nizip'in zeytin üretimi, Gaziantep'in tarım sektöründeki gücünü yansıtıyor. Festival, bölgenin tanıtımına ve üreticilerin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak, bu sebeple Nizip'te bir ilk olan bu etkinliğin devamını diliyorum." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ise zeytinin Nizip'in simgesi ve önemli bir ekonomik değeri olduğunu aktararak, "Bu festival, tarımsal üretimimizi desteklemek ve çiftçilerimizi teşvik etmek açısından çok kıymetli. Tarımda yenilikçi projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, zeytincilikte kaliteyi artırmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bu festival, hem üreticilere destek hem de şehrimizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Nizip'in her zaman yanında olacağımızı belirtiyor bu güzel etkinlikten dolayı emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu da zeytinin bölge için sadece bir tarım ürünü değil aynı zamanda bir kültürün parçası olduğunu belirterek, festivale katkı sunan herkese teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, zeytinin yöre halkı için özel bir yerinin olduğunu aktararak "Festivalimiz, ilçemizin tarımsal potansiyelini sergilerken, üreticilerimize moral veriyor. Herkese katılımları için teşekkür ediyor, zeytinle özdeşleşen Nizip'in gelişimini birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından zeytin ve zaman temalı fotoğraf yarışması ile yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri katılımcılar tarafından verildi.

Program, Nizip Belediyesi'nin zeytin fidanı dağıtımı ile son buldu.

Festivale, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nizip'te Zeytin Festivali İlk Kez Düzenlendi - Son Dakika

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