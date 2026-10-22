NKÜ Kimya Bölümünde birinci sınıf öğrencilerine önlükleri Rektör Yardımcısı giydirdi - Son Dakika
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NKÜ Kimya Bölümünde birinci sınıf öğrencilerine önlükleri Rektör Yardımcısı giydirdi

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NKÜ Kimya Bölümünde birinci sınıf öğrencilerine önlükleri Rektör Yardımcısı giydirdi
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Törende öğrencilere önlükleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, dekan ve akademik personel tarafından giydirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne yeni başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Bircan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Öztaş, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yelda Yalçın Gürkan, Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi temsilcisi Erhan Atıcı, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yelda Yalçın Gürkan, bölüm hakkında bilgi vererek öğrencilere başarılar diledi.

Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi temsilcisi Erhan Atıcı da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencilerine, Rektör Yardımcısı Taşan, Dekan Bircan, Dekan Yardımcısı Öztaş, Bölüm Başkanı Gürkan ve akademik personel tarafından beyaz önlükleri giydirildi.

-Tekirdağ'da KPSS öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da 2026 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ÖSYM İl Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, Rektör ve İl ÖSYM Koordinatörü Prof. Dr. Mümin Şahin başkanlık etti.

Toplantıya Vali Vekili Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, İl Nüfus Müdürü Aydoğan Tulgar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, kurum temsilcileri ve üniversite yetkilileri katıldı.

Öğretim Görevlisi Kaan Demiroğlu'nun sunum yaptığı toplantıda, sınavın il genelinde güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için alınacak önlemler ele alındı.

Sınav merkezlerinin hazırlık durumu, güvenlik tedbirleri, nüfus müdürlüklerince sunulacak hizmetler, ulaşım planlaması ve sınav günü kurumlar arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA
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