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Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'te 6 Ay Hapis Cezasına Mahkum Edildi - Son Dakika
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Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'te 6 Ay Hapis Cezasına Mahkum Edildi

Bangladeş'te İş Mahkemesi, Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'u iş kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yunus'un kefaletle serbest bırakılabileceği belirtilirken, mahkeme temyize başvurabilmesi için 30 gün süre verdi. Ayrıca Yunus, yolsuzluk ve zimmetine para geçirme gibi farklı suçlarla da itham ediliyor.

Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş\'te 6 Ay Hapis Cezasına Mahkum Edildi
01.01.2024 - 16:04,
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Bangladeş'te İş Mahkemesi, Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'u ülkenin iş kanununu ihlal etmesi nedeniyle 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Nobel ödüllü iş insanının kefaletle serbest bırakılabileceği belirtilirken mahkeme, temyize başvurabilmesi için Yunus'a 30 gün süre verdi.

Mahkemede ele alınan konuların başında Yunus'un "Grameen Telecom" adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşu yer aldı.

Dakka İş Mahkemesi Başkanı Sheikh Merina Sultana, Yunus'a ait kar amacı gütmeyen Grameen Telecom'un iş kanununu ihlal ettiğini, Yunus ile birlikte 3 şirket yöneticisini de suçlu bularak her birine 6 ay hapis cezası verdiklerini söyledi.

Ayrıca Yunus, yolsuzluk ve zimmetine para geçirme gibi farklı suçlarla da itham ediliyor.

Yunus'u destekleyenler söz konusu suçlamaların, Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile soğuk ilişkiler nedeniyle yapıldığını öne sürüyor fakat Bangladeş hükümeti bu iddiaları reddediyor.

Aralarında Nobel Ödülü sahipleri ve ülke liderlerinin bulunduğu 176 kişi, ağustosta Bangladeş'e Nobel Ödüllü iş insanı Yunus'a yönelik hukuki işlemlerin durdurulması için çağrı yapmıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da aralarında bulunduğu 176 ismin ortak mektubunda, "Bangladeş'te demokrasi ve insan haklarına tehditten oldukça endişe duyulduğu" belirtilmişti.

Başbakan Hasina, uluslararası soruşturmacıların ülkeye gelmesinden memnuniyet duyacaklarını belirterek, "Eğer uzmanları ve avukatları gönderirlerse dokunulmamış daha pek çok şey ortaya çıkacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Muhammed Yunus'a yönelik suçlamalar

1983'te "Grameen Bank"ı kurarak normalde bankalardan kredi alamayacak küçük girişimcilere bu olanağı sağlayan Yunus, sosyal ve ekonomik gelişmeye yönelik çabaları dolayısıyla 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

2008'de Hasina yönetiminin başa gelmesiyle Yunus hakkında bir dizi soruşturma açılmıştı.

Yunus, 2011'de Grameen Bank'ın faaliyetlerinin incelenmesinin ardından hükümetin emeklilik düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle banka yöneticiliğinden alınmıştı.

2013'te yurt dışından edindiği telif ücretleri, konferans konuşmaları ve ödüllerin vergilerini kaçırmakla suçlanan Yunus, bunların yanı sıra "Grameen Telecom" ve "GrameenPhone" adıyla kurduğu şirketlere ilişkin de birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Ayrıca Yunus, 22 Ağustos'ta çalışma yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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