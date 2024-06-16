Nöbetçi polislere babalar günü süprizi: Ailelerin bindiği araçlar için polis telsizinden şüpheli ihbarı yapıldı - Son Dakika
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Nöbetçi polislere babalar günü süprizi: Ailelerin bindiği araçlar için polis telsizinden şüpheli ihbarı yapıldı

Erzurum'da Kurban Bayramı'nda uygulama noktalarında nöbetçi olan polislere aileleri tarafından sürpriz babalar günü kutlaması yapıldı. Polis telsizinden şüpheli ihbarı yapılarak ailelerin bindiği araçlar durduruldu ve polisler, beklenmedik bir şekilde çocukları ve eşlerini karşıladı. Buluşmalarda duygu dolu anlar yaşandı.

16.06.2024 15:53
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Nöbetçi polislere babalar günü süprizi: Ailelerin bindiği araçlar için polis telsizinden şüpheli ihbarı yapıldı

Erzurum'da polise sürpriz Babalar Günü kutlaması

ERZURUM - Erzurum'da Kurban Bayramı'nda uygulama noktalarında nöbetçi olan polislere aileleri tarafından sürpriz babalar günü kutlaması yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince kentte bulunan uygulama noktalarında görev yapan personellerin ailelerine ulaşıldı. Aileler evlerinden tek tek alındıktan sonra bindikleri otobüsler şüpheli araç olarak telsizden anons edildi. Görevli polisler her şeyden habersiz bir şekilde şüpheli olarak anons edilen araçları kontrol noktalarında durdu. Ancak araçlardan hiç beklemedikleri şekilde çocukları ve eşleri indi. Sürpriz babalar günü kutlaması görevli polisleri bir anda şaşırttı. Buluşmalarda duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Babalar Günü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nöbetçi polislere babalar günü süprizi: Ailelerin bindiği araçlar için polis telsizinden şüpheli ihbarı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nöbetçi polislere babalar günü süprizi: Ailelerin bindiği araçlar için polis telsizinden şüpheli ihbarı yapıldı - Son Dakika
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