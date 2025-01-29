Noem, New York\'ta Düzensiz Göçmen Operasyonuna Katıldı

Güncel

NEW ABD'de göreve yeni başlayan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New York'ta düzensiz göçmenlere yönelik polis operasyonuna katıldı.

İç Güvenlik Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Noem'in, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) New York'ta düzenlediği operasyona katıldığı belirtildi.

Üzerinde ICE polisine ait yelek olduğu görülen Noem, söz konusu paylaşımda, "New York'ta sabahın 07.00'si. Sokaklardaki pislikleri temizliyoruz." ifadesini kullandı.

Noem, başka bir paylaşımda, bir düzensiz göçmenin, "kaçırma, saldırı ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltında" olduğunu bildirdi.

Bu tür operasyonların devam edeceğini kaydeden Noem, bugünkü denetim ve gözaltı operasyonlarında görev alan ICE ve New York Polis Teşkilatı (NYPD) başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

Öte yandan New York'un Demokrat Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada, NYPD'ye, "yasanın izin verdiği ölçüde, hedefli bir operasyon yürütmek için" İç Güvenlik Bakanlığı ve diğer federal kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlama talimatı verdiğini söyledi.

Adams, "Hem vatandaşlar hem de göçmenler olmak üzere kentimizin kanunlarına uyan sakinlerini koruma taahhüdümüz sarsılmazdır." ifadesini kullandı.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ICE'ye, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için DEA, ATF ile Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Beyaz Saray'ın X hesabından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, ICE'nin ülkenin farklı bölgelerinde 538 belgesiz göçmeni gözaltına aldığı belirtilmişti.