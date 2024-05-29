Norveç Dışişleri Bakanı İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırıyı kınadı

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ordusunun, Refah kentinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

Eide, İsrail'in Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıyı "felaket ve kabul edilemez" olarak nitelendiren Eide, İsrail ordusunun Refah'ta zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği ve onlarca sivilin ölümüne neden olan saldırısını kınadıklarını vurguladı.

Eide, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığının altını çizerek, "7 ayı aşkın süredir insanlar korkunç koşullar altında yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah kentine saldırıları derhal durdurma kararı aldığını hatırlatan Bakan Eide, "BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluğunu yerine getirmeye ve harekete geçmeye davet ediyorum. Durum dayanılmaz, savaş sona ermeli". diye yazdı.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği iki farklı saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.