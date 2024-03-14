Norveç, İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yerleşimlerine karşı ticaret faaliyetlerinden kaçınma çağrısı yaptı

Norveç hükümeti, ülkedeki firmalara, "İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerini sürdürmesine hizmet eden işbirliği ve ticaret faaliyetlerinden kaçınma" yönünde tavsiye kararı yayımladı.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveçli şirketlerin İsrail ile ticaret ilişkileri hakkında yazılı açıklama yaptı.
Ülkedeki firmalara, "yasa dışı İsrail yerleşimlerinin sürdürülmesine hizmet eden işbirliği ve ticari faaliyetlerden kaçınmaları" çağrısı yapan Eide, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşim politikalarının, uluslararası insancıl hukuku ve insan haklarını ihlal ederek çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılmasını ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını engellediğini vurguladı.
Eide, "Filistinliler önce evlerinden sürülüyor, sonrasında da evleri yıkılıyor. 2023, Birleşmiş Milletler kayıtlarının başlangıcından bu yana Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül yıl oldu. Bir kez daha Filistinlilere karşı adaletsizliğin sonlanması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Tavsiye kararının, yasa dışı İsrail yerleşimlerindeki ticaret faaliyetleri ve mal üretimini kapsadığını belirten Eide, "Bu tavsiye kararı, Norveçli firmaların yasa dışı İsrail yerleşimlerindeki ekonomik faaliyetlerinin, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerine katkıda bulunma riski taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den beri bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 433 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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