Norveç, İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım uygulama kararı aldı

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OSLO, 25 Temmuz (Xinhua) -- Norveç, Batı Şeria'daki İsrailli aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı yaptırım uygulanması konusunda Avrupa Birliği (AB) ile aynı çizgide hareket etme kararı aldı.

AB geçen hafta "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle İsrailli beş kişi ile üç kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı. Yaptırımlar halihazırda yürürlükte olanlara eklendi.

Söz konusu kişi ve kuruluşlar Batı Şeria'da Filistinlilere karşı ağır ihlallerde bulunmak ve Gazze'ye insani yardımı engellemekle suçlanıyor. Yaptırım kapsamında bu kişi ve kuruluşların mali varlıkları dondurulurken kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki topraklardaki İsrail yerleşimleri yasadışı. Yaptırım listesine alınan kuruluş ve kişiler Filistinlilere yönelik ciddi insan hakları ihlallerinde bulundu" dedi.

Bakan, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletme kararlarını da kınadı.

Eide, "İsrail yerleşimlerinin son dönemde kabul edilemez şekilde bölgede yayıldığına tanık olduk. Batı Şeria'daki kontrolün giderek askeri makamlardan sivil İsrail makamlarına geçmesi ve Filistinlilerin yerleşimci şiddeti ve ev yıkımları nedeniyle Batı Şeria'dan sürülmesi son derece endişe verici" dedi.

Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin tehdit ve şiddetli saldırılarına giderek daha fazla maruz kalıyor. Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 1.400 kişi yerleşimci şiddeti ve hareket kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildi.