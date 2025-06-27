Norveç, Teknoloji Şirketlerine Çocukları Koruma Çağrısı Yaptı

LILLESTROM, 27 Haziran (Xinhua) -- Norveç Dijitalleşme ve Kamu Yönetişimi Bakanı Karianne Tung ve Norveç Çocuk ve Aile Bakanı Lene Vagslid, önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlar, şirketlere çocuklar ve gençleri dijital platformlardaki zararlı içeriklerden korumak üzere daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Norveç hükümetinin yaptığı açıklamaya göre Lillestrom'da düzenlenen 20. Birleşmiş Milletler İnternet Yönetişimi Forumu kapsamında perşembe günü düzenlenen toplantıya Google, Meta, TikTok ve Snapchat gibi büyük teknoloji şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Geçen yıl aralık ayında yapılan toplantıların ardından şirketlerin platformlarında çocukları korumak için attıkları adımlar ele alındı.

Norveç Medya Kurumu'nun "2024 Çocuklar ve Medya" başlıklı raporunda yer alan son verilere göre genç kullanıcılar için yaygın çevrimiçi risklerin devam ediyor. Sonuçlar, ankete katılan çocukların yüzde 22'sinin geçtiğimiz yıl içerisinde istekleri dışında cinsel içerikli yorumlar, yüzde 30'unun ise çıplaklık içeren fotoğraflar aldığını ortaya koydu.

Norveç hükümeti, an itibarıyla sosyal medya kullanımında yaş alt sınırını 15'e yükseltmek üzere yeni bir mevzuat hazırlıyor. Öte yandan çocukların kişisel verilerinin işlenmesinde ebeveyn izni için yaş eşiğini 13'ten 15'e çıkarmak üzere Kişisel Veri Yasası'nda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Her iki teklifin de yıl içinde kamuoyu görüşüne sunulması bekleniyor.

"Dijital Yönetişimi Birlikte İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen ve cuma gününe kadar devam edecek olan foruma, 800'den fazla kişi şahsen, 8,000'den fazla kişi de çevrimiçi olarak katıldı.