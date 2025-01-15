Norveç'ten İki Devletli Çözüm Vurgusu

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Gazze'de barışın, iki devletli çözümün getirilmesiyle sağlanabileceğini söyledi.

Norveç'in başkenti Oslo'da "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" toplantısı düzenlendi.

Eide, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de gerçek barışın, ancak iki devletli bir çözümün getirilmesiyle sağlanabileceğini ifade etti.

Gazze'de yakın zamanda sonuçlandırılması ve ilan edilmesi beklenen ateşkesin sadece bir başlangıç olduğunu dile getiren Eide, uluslararası toplumun, Filistin halkına gerçek barışı ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmelerini sağlayacak noktaya ulaşmaları için öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

Eide, bugünkü toplantının özellikle Filistin devletinin kurulması ve kurumların oluşturulması konusuna odaklanacağını umduğunu belirterek, "Tespit ettiğimiz şey, en azından kapasite geliştirme, ekonomik istikrar ve büyüme, Filistin kurumlarının reformu ve Filistin yönetiminin Gazze'ye de geri dönmesi için hazırlık gerektirmesidir." dedi.

Ateşkesin sağlanması durumunda Gazze'deki sorunların sona ermeyeceğine işaret eden Eide, ekonomik istikrar ve Filistin kurumlarının reformunun önemine dikkati çekti.

Eide, uluslararası toplumun beklentisinin, tüm Filistin topraklarının birleşmesi ve her iki tarafın da barışın inşasında iyi bir ortağa sahip olması olduğunu söyledi.

Bakan Eide, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Filistinlilere hayati yardımlar sağlanmasında oynadığı kilit role de değindi.

Oslo'daki toplantıda, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de aralarında bulunduğu 80'den fazla kuruluşun ve ülkenin temsilcisi yer aldı.