Norveç'ten Ukraynalılara Yeni Sığınma Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norveç'ten Ukraynalılara Yeni Sığınma Kısıtlaması

Norveç, güvenli bölgelerden gelen Ukraynalı sığınmacılara toplu koruma kısıtlaması getiriyor.

28.09.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSLO, 28 Eylül (Xinhua) -- Norveç güvenli kabul edilen altı bölgeden gelen Ukraynalılara toplu koruma sağlama konusunda kısıtlama getirecek.

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında, bireysel koruma ihtiyacı bulunmaması halinde, bu bölgelerden gelen yeni sığınmacıların başvurularının reddedileceği belirtildi.

Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Norveç'e giden Ukraynalıların çoğuna bireysel değerlendirme yapılmaksızın geçici koruma sağlandı, ancak artık Ukrayna'nın güvenli bölgelerinden gelen başvurular normal iltica düzenlemeleri kapsamında değerlendirilecek.

Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Emilie Enger Mehl, "Gelecekte Ukrayna'dan gelen sığınmacılar diğer sığınmacılarla daha eşit muamele görecekler. Toplu koruma programı artık daha kesin bir şekilde korunmaya ihtiyacı olanlara yönelik olacak" diye konuştu.

Son iki buçuk yılda 85.000 Ukraynalıyı kabul ederek İskandinav ülkeleri arasında en fazla Ukraynalıyı kabul eden Norveç yardım ve barınmada kesintilere gitmiş ve ülkeye gelen Ukraynalı sayısında bir azalma görülmüştü. Ancak son aylarda yeni gelenlerin sayısında tekrar bir artış gözlendi.

Çalışma ve Sosyal Katılım Bakanı Tonje Brenna, "Norveç belediyeleri kapasiteye ulaşmaya başladı. Konut arzı yetersiz ve sosyal yardım hizmetleri üzerinde baskı var. Norveç'e göçü kontrol altında tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kısıtlama, Göçmenler, Politika, Ukrayna, Güncel, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'ten Ukraynalılara Yeni Sığınma Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:17:45. #1.11#
SON DAKİKA: Norveç'ten Ukraynalılara Yeni Sığınma Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement