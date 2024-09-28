Norveç'ten Ukraynalılara Yeni Sığınma Kısıtlaması

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OSLO, 28 Eylül (Xinhua) -- Norveç güvenli kabul edilen altı bölgeden gelen Ukraynalılara toplu koruma sağlama konusunda kısıtlama getirecek.

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında, bireysel koruma ihtiyacı bulunmaması halinde, bu bölgelerden gelen yeni sığınmacıların başvurularının reddedileceği belirtildi.

Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Norveç'e giden Ukraynalıların çoğuna bireysel değerlendirme yapılmaksızın geçici koruma sağlandı, ancak artık Ukrayna'nın güvenli bölgelerinden gelen başvurular normal iltica düzenlemeleri kapsamında değerlendirilecek.

Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Emilie Enger Mehl, "Gelecekte Ukrayna'dan gelen sığınmacılar diğer sığınmacılarla daha eşit muamele görecekler. Toplu koruma programı artık daha kesin bir şekilde korunmaya ihtiyacı olanlara yönelik olacak" diye konuştu.

Son iki buçuk yılda 85.000 Ukraynalıyı kabul ederek İskandinav ülkeleri arasında en fazla Ukraynalıyı kabul eden Norveç yardım ve barınmada kesintilere gitmiş ve ülkeye gelen Ukraynalı sayısında bir azalma görülmüştü. Ancak son aylarda yeni gelenlerin sayısında tekrar bir artış gözlendi.

Çalışma ve Sosyal Katılım Bakanı Tonje Brenna, "Norveç belediyeleri kapasiteye ulaşmaya başladı. Konut arzı yetersiz ve sosyal yardım hizmetleri üzerinde baskı var. Norveç'e göçü kontrol altında tutmalıyız" ifadelerini kullandı.