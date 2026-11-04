Norveç, Ukrayna savunma sanayisine üç yıllık 1 milyar kronluk destek başlattı

OSLO, 4 Kasım (Xinhua) -- Norveç hükümeti, Ukrayna'nın savunma sanayisine daha fazla Norveç özel sermayesi çekmeyi amaçlayan 1 milyar Norveç kronu (107,6 milyon ABD doları) değerinde üç yıllık yatırım programı başlatıldığını duyurdu.

Hükümetin salı günkü açıklamasına göre söz konusu program, Norveç'in Ukrayna'ya yönelik Nansen Destek Programı kapsamında daha önce tahsis edilen askeri destekten karşılanacak ve devlete ait yatırım şirketi Investinor tarafından yönetilecek.

Investinor, Norveç'te faaliyet gösterip Ukraynalı savunma şirketlerini finanse eden fonlara yatırım yapacak. Şirket fonları seçerek yatırım tutarlarını belirlerken, hangi şirketlerin yatırım alacağına özel fon yöneticileri karar verecek.

Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg, kamu sermayesi ile özel sermayenin bir araya getirilmesinin Ukrayna'nın kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu teçhizata erişimini artıracağını söyledi.

Hükümet, programın ilerleyen dönemde özel fonlara yapılan yatırımların yanı sıra Ukraynalı şirketlere doğrudan yatırımları da kapsayabileceğini kaydetti.