Norveç ve Danimarka, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norveç ve Danimarka, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor

Norveç ve Danimarka, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde açıkladığı ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Store, tüm tarafları bu öneriye katılmaya ve destek vermeye çağırırken, Rasmussen ise kalıcı bir ateşkes için sunulan yol haritasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Biden, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

01.06.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç ve Danimarka, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Biden'ın önerisini desteklerken, tüm tarafları bu öneriye katılmaya ve destek vermeye çağırdı.

Store, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı tarafından sunulan kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım önerisini destekliyorum. Tüm tarafları angaje olmaya ve desteklemeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de Biden tarafından açıklanan yeni ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Rasmussen, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Biden tarafından Gazze'de çok ihtiyaç duyulan kalıcı bir ateşkes için sunulan yol haritasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Rasmussen, rehinelerin serbest bırakılması için de kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

Joe Biden, Danimarka, İsrail, Norveç, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç ve Danimarka, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
22:27 ABD’de FETÖ’cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 23:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç ve Danimarka, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement