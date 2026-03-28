Nostalji Doktoru Ahmet Ali Şağın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nostalji Doktoru Ahmet Ali Şağın

28.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

40 yıldır antika radyoları tamir eden Şağın, zanaatını yaşatmaya devam ediyor.

BURSA'da 40 yıldır eski radyo ve gramofonları tamir ederek geçimini sağlayan ve 'nostalji doktoru' olarak tanınan Ahmet Ali Şağın (62), antika radyoların koleksiyonunu da yapıyor.

Yıldırım ilçesindeki 2 katlı atölyesinde 40 yıldır eski radyoları ve gramofonları tamir edip tekrar çalışır hale getiren Ahmet Ali Şağın, unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Çevresindekilerin 'nostalji doktoru' olarak tanıdığı usta, tozlu raflarda bekleyen ve zaman içerisinde sesi kısılan antika radyo ve gramofonların devrelerine dokunarak yeniden çalışır hale getiriyor. Atölyesini bir yandan da müzeye çeviren Şağın'a, Türkiye'nin her noktasından antika meraklıları ulaşarak, ellerinde bulunan kullanılmayan radyoları tamir ettiriyor.

'MESLEĞİMİ DEVAM ETTİREBİLECEK KİMSE YOK'

Mesleğinin devam ettirecek kimseyi bulamadığını belirten Ahmet Ali Şağın, "Burada zamanında salonlarımızın en nadide yerinde olan bu radyolar tarih oldu. Şu an artık kimsenin evinde yok. Ben bunları tamir edip, teslim ediyorum. Geldiğinde kötü durumda olan radyoları yapıyorum ve sahibine teslim edeceğim. Mesleğimi devam ettirebilecek kimse yok. Eskiden malzeme bulmak çok zordu. Şu an artık daha kolay" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nostalji Doktoru Ahmet Ali Şağın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:21:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Nostalji Doktoru Ahmet Ali Şağın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.