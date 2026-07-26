Noul Tayfunu Hong Kong'dan Uzaklaşıyor
Hong Kong Gözlemevi, Noul Tayfunu'nun zayıflamasıyla tayfun uyarısını 3. seviyeye düşürdü.
HONG KONG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Gözlemevi, Noul Tayfunu'nun bölgeden uzaklaşmasıyla birlikte pazar günü yerel saatle 12.40'ta tayfun uyarısını şiddetli rüzgar seviyesi olan 3. seviyeye düşürdü.
Gözlemevi, Çin'in Guangdong eyaletinin iç kesimlerine doğru ilerleyen Noul Tayfunu'nun zayıflamasıyla birlikte yerel rüzgarların kademeli olarak hafiflediğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Noul Tayfunu Hong Kong'dan Uzaklaşıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?