Nouman Ali Khan, Marmara Üniversitesi\'nde okurlarıyla buluştu

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Pakistan asıllı ABD'li vaiz ve yazar Nouman Ali Khan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte okurlarıyla buluştu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Türk ve yabancı öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bir aydır Türkiye'de olduğunu aktaran Khan, Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından Müslümanların buluşması için heyecan verici bir yer olduğunu söyledi.

Khan, çalışmalarındaki motivasyonun Kur'an-ı Kerim olduğunu vurgulayarak, bir şey öğrenmenin en iyi yolunun Kur'an'ı öğretebilmekten geçtiğini kaydetti.

Program sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Khan, Türkiye'de yoğun ilgi görmesinden mutlu olduğunu belirterek, "Hem şaşırıyorum hem çok gurur duyuyorum. Türkiye'ye geldiğimde ben de çok öğreniyorum. Umarım aynı şekilde, bu konuşmaların herkese faydası oluyordur." ifadelerini kullandı.

Nouman Ali Khan, Filistin'de yaşananlar saldırılara ilişkin sorumluluk sahibi olunmasını gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

" Dünya, İsrail gerçeği ile daha önce hiç olmadığı kadar yüzleşti. Müslüman olmayanlar bile bu propaganda makinesinin farkına vardı. Gelecek yıllarda, bu yaşananların, İsrail'in dünyadaki çalışma şekli üzerinde politik ve ticari bir etkisi olacağına inanıyorum. Bir Amerikalı olarak ilk defa ve beklemediğim bir şekilde Müslüman olmayan Amerikalıların böyle karşıt argüman ortaya koyduğunu görüyorum. Daha önce hiç beklemediğimiz sınıflardan da tepki geliyor. Elit aileler, üniversiteler ve hatta muhafazakar Hristiyanlar dahi İsrail'e karşı sesini yükseltiyor."

Müslümanlar olarak Filistin'e destek için öncelikle boykota devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Khan, "Farklı şekillerde karşı koyulabilir. İkinci olarak bence eğitim önemli. Bulduğumuz her fırsatta akıllıca konuşabilmek için kendimizi bu konuda eğitmeliyiz. Bilinçlenmeliyiz. Meşru olan örgütleri desteklemeli ve finansal destek verilmeli." dedi.

Yaklaşık iki saat süren programın ardından Khan, kitaplarını okurları için imzaladı.

Nouman Ali Khan kimdir?

Nouman Ali Khan, 4 Mayıs 1978'de Doğu Almanya'da Pakistanlı bir Pencap ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Okul öncesi yıllarını Doğu Berlin'de geçirdi.

Nassau Community College'da bir süre Arapça eğitmenliği yapan Khan, daha sonra Bayyinah Arapça ve Kur'an Çalışmaları Enstitüsünü kurdu.

Khan, 7 yıl boyunca ABD çapında 10 binden fazla öğrenciye çeşitli merkezlerde standart modern Arapça ve klasik Arapça dersleri verdi.

Ürdün Kraliyet İslam Stratejik Çalışmalar Merkezi, Khan'ı "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" arasında gösterdi.

Nouman Ali Khan, halihazırda Enstitünün "Klasik Arapça'nın Temelleri" ve "Kutsal Kelam" da dahil olmak üzere bazı derslerinin ana okutmanlığını yapıyor.