Novi Sad'da Çatı Çökmesi: 4 Yetkili Tutuklandı

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BELGRAD, 22 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan'da Novi Sad tren istasyonunun çatısının çökerek birçok kişinin ölümüne yol açmasının ardından aralarında eski İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'in de bulunduğu 4 devlet yetkilisi kamu güvenliğinin ihlali suçuna karıştıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Novi Sad Başsavcılığı'ndan yapılan basın açıklamasında perşembe günü tutuklanan kişilerin "genel tehlikeye neden olma" suçlamasıyla yargılanacakları belirtildi.

Açıklamada aralarında mühendis ve mimarların bulunduğu 7 kişinin daha "usulsüz ve yasadışı inşaat işi" yürütme suçlamasıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

1 Kasım'da yaşanan olayda istasyonun çatısının çökmesiyle 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralanmıştı.

2020-2022 yıllarında İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmış olan Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic de çarşamba günü görevinden istifa etmişti.