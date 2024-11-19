Novi Sad Kazası: Vucic İstifa Bekliyor

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya ilişkin, hükümetten ve ilgili kurumlardan yeni istifalar beklediğini bildirdi.

Vucic, halka sesleniş konuşmasında 1 Kasım'da Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini tekrarladığını, ellerinden geldiğince mağdurlara yardım edeceklerini söyledi.

Sırbistan halkına, kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını göstermek istediklerini belirten Vucic, "Yarın hükümette ve diğer ilgili kurumlarda yeni istifalar bekliyorum." dedi.

Vucic, kayıpların telafisinin olmadığını bildiğini ve savcılığın en kısa sürede konuyla ilgili önlem alacağından emin olduğunu kaydetti.

Savunma alanında Sırbistan'ın güçlenmesi için anlaşmalar yaptıklarını belirten Vucic, "Ordumuza yapılan yatırım, Sırbistan vatandaşlarının güvenliğine ve potansiyel bir saldırıyı caydırmaya yönelik bir yatırımdır ve bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Vucic, Ukrayna ordusunun Rusya'daki Bryansk bölgesine saldırı düzenlediğini açıklamasının yeni saldırılara yol açabileceğini aktararak, "Moskova tehlikeye girerse, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yeterince tanıyorum ki nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Vucic, 2026 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği üyeliği için tüm kriterleri karşılamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen kazanın üzerinden 18 gün geçmesine rağmen olaya ilişkin kimsenin gözaltına alınmamasına tepkili olan muhalefet milletvekilleri ve Novi Sad Belediye Meclis üyeleri, bugün Adalet Sarayının girişini kapatmıştı.

Novi Sad tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi ölmüştü

Novi Sad'da 1 Kasım'da yaşanan kazada yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e yükselmişti.

Yetkililer, kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiğini açıklamıştı.

Sırbistan'daki ölümü kaza sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa etmişti.

5 Kasım'daki olaylı protesto

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin 71 kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Yaşananlara tepki gösterenler ilk olarak başkent Belgrad'da toplanmış, arkasından 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup göstericinin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Bunun üzerine polis 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Bu arada muhalefetin de destek verdiği tepki protestoları Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor.