Novorossiysk\'te İHA Saldırısı: 8 Yaralı

06.04.2026 09:23
Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk'te düzenlenen İHA saldırısında 8 kişi yaralandı, durum ciddi.

MOSKOVA, 6 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Novorossiysk kentine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 kişi yaralandı.

Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, aralarında müstakil bir evde yaşayan iki çocuğun da bulunduğu yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kentteki durumu "son derece ciddi" diye nitelendiren Kondratyev, pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda altı apartman, iki de müstakil evin hasar gördüğünü, ayrıca bazı işyerlerinin çevresinde de enkaz parçalarına rastlandığını ifade etti.

Bölgenin pazar sabahından bu yana yoğun bir İHA saldırısı altında olduğunu bildiren vali, saldırıları engelleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Novorossiysk, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük limanlardan birine ev sahipliği yapıyor. Kentte yolcu ve yük terminalleri ve petrol yükleme limanının yanı sıra Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait bir deniz üssü de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:42:22. #.0.4#
Advertisement
