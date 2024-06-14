NSU Kurbanı Abdurrahim Özüdoğru Anma Töreni Düzenlendi

Güncel

(NÜRNBERG) - Türkiye'nin Almanya Nürnberg Başkonsolosluğu, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün 2001'de öldürdüğü Abdurrahim Özüdoğru için anma töreni düzenledi. Törende konuşan Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, "Türk toplumunun endişelerini giderecek adımlar atılmalı" dedi.

Almanya'daki aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) öldürdüğü Abdurrahim Özüdoğru anıldı. Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu, 13 Haziran 2001'de iş yerinde öldürülen Özüdoğru'yu ve örgütün seri cinayetleriyle öldürülen Türk vatandaşlarını andı.

Anma töreni, cinayetin gerçekleştiği yerde saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci konuşma yaptı. Cebeci, Almanya'daki Türk vatandaşlarının 1980'li yıllardan itibaren ırkçı, faşist saldırıların hedefi olduğunu hatırlattı. Başkonsolos, şöyle dedi:

"Aşırı sağcı NSU terör örgütü tarafından katledilen Abdurrahim Özüdoğru'yu ölümünün 23. yılında anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Geçen hafta yine sizlerle birlikte, NSU terörüne kurban verdiğimiz bir diğer vatandaşımız İsmail Yaşar'ı rahmetle andığımız törende de belirttiğim üzere, Almanya'da vatandaşlarımız maalesef 1980'li yılların ortalarından itibaren ırkçı, faşist saldırıların hedefi olmaya başlamış, bu süreç günümüze kadar da devam etmiştir. Yine maalesef, NSU'nun 2000'li yıllarda işlediği seri cinayetlerin üçü Nürnberg'de meydana gelmiştir. Sizlerin de bildiği üzere, 9 Eylül 2000'de Enver Şimşek, 9 Haziran 2005'te İsmail Yaşar ve 13 Haziran 2001'de Abdurrahim Özüdoğru, bu vahşi terörün hedef aldığı masum vatandaşlarımızdan olmuşlar ve kendi iş yerlerinde acımasızca katledilmişlerdir."

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı insanlık ve İslam karşıtlığı, insanlık suçudur"

Kkonuşmasında yabancı düşmanlığıyla mücadelenin önemine dikkati çeken Cebeci, "Bizler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, aşırı sağcı ideolojiler ve İslam karşıtlığının, hastalıklı birer ruh hali olduğunu, birer insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktayız. Alman üst yönetimi de haklı olarak bu tür ideoloji ve düşünceleri 'zehir' olarak tanımlamaya başlamıştır. Bütün bir toplumun sosyal, siyasi ve kültürel yapısını bozan böylesine tehlikeli bir 'zehrin' ortadan kaldırılması, uluslararası alanda topyekün bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, hep beraber sürekli, taviz vermeden ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeliyiz. Almanya'da yaşayan ve bu ülkenin refahına katkı sunan insanlarımızın, ötekileştirilmemesi Almanya'nın asli unsurları olarak kabul edilmesi, toplumda hak ettikleri yeri elde etmesi, güven ve huzur içinde yaşamasının en doğal hakkı olarak görülmesi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi habis düşünce ve ideolojilerle mücadelenin en kilit ve vazgeçilemez anahtarlarından olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türk toplumunun endişelerini giderecek adımlar atılmalı"

Cebeci, Alman yetkilikere yabancı düşmanlığına karşı Almanya'daki Türk toplumunun endişelerini giderecek adımlar atması için çağrıda bulundu. Türkiye'nin Alman hükümeti ve Alman toplumunun ırkçılığa karşı bütün çabalarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Başkonsolos Cebeci, anma konuşmasını şöyle sürdürdü:

"NSU kurbanlarının anılması, bu vahşetin unutulmaması ve unutturulmaması konusunda hepimize özel bir sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda, hatırlama ve anma kültürüne verdiğiniz değer için bütün vatandaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan Alman dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Belediye tarafından 2023 yılında Nürnberg'de 'Abdurrahim Özüdoğru Parkı' oluşturulmasından memnuniyet duydum. Bu duygularla, hepinizi selamlıyor, merhum Abdurrahim Özüdoğru'nun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

"Burada yaşayan bizleri gelecekte büyük tehlikeler bekliyor"

Anma törenine katılan Yeşiller Partisi Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Lemia Yiyit de konuşma yaptı. Yiyit, Nürnberg Belediye Meclisine, NSU'nun öldürdüğü herkes için toplu bir anma töreni düzenlenmesini önerdiğini açıkladı.

Kuzey Bavyera Türk Alman Kulübü Onursal Başkanı Gülseren Suzan Menzel ise konuşmasında, "Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çok ülkesinde aşırı sağ partilere kayma çoğaldı. Burada yaşayan bizleri gelecekte büyük tehlikeler bekliyor. Daha dikkatli olup kendi aramızdaki sen busun şusun ayrımcılığına son verip birbirimizi ötekileştirmeyi bir kenara bırakıp birlik için hareket etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Anma törenine Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, Din Hizmetleri Ataşe vekili Bülent Şahin, Nürnberg Yeşiller Belediye Meclis Üyesi Lemia Yiyit, Nürnberg ve çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Konuşmaların ardından DİTİB Eyüp Sultan Camii Hocası Veli Boyun Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu ve dualar edildi.