Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Özsoylu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Özsoylu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özsoylu, mesajında, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku, heyecan ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Özsoylu, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde şanlı tarihinde göstermiş olduğu irade ve mücadele ruhu ile bugün de vatanımızı canımız pahasına kararlılıkla korumak, Cumhuriyetin bizlere armağan ettiği demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi değerleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir. Bu bilinçle üniversitemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizi, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu, fikri hür, vicdanı hür, ülkemizi daha da huzur ve refaha ulaştıracak aydın bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır."

Kaynak: AA
Ahmet Fazıl ÖzsoyluCumhuriyet BayramıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Özsoylu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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