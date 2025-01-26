Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İ.M. (22) idaresindeki 27 AZY 639 plakalı motosiklet Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkisinde İ.H.G (25) idaresindeki 27 P 8399 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Nurdağı- Kahramanmaraş kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde de Ö.S. (41) idaresindeki otomobil sürcüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Ö.S yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda İki Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?