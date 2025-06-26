Nurdağı\'nda İnşaat Çalışmaları İçin Toplantı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden rezerv bölgelerdeki güncel durum hakkında istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda inşaat çalışmaları devam eden rezerv bölgelerdeki güncel durum ele alındı.

Özellikle çalışmaları tamamlanan 2. rezerv alanda Temmuz ayının ilk haftasında anahtar teslimlerine başlanabilmesi için kurumlar arası koordinasyon görüşmeleri yapıldı.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 12. Bölge Şube Müdürü Gülesin Özcan, Gaziantep Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nebihe Sarıkçıoğlu ve teknik ekip de katıldı.

Kaymakam Erciyas, yeni konutların şimdiden vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.