Nurdağı\'nda TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

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GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Bilal Y.(49) yönetimindeki 31 AGK 356 plakalı TIR, Belpınar Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, TIR'dan çıkarılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.