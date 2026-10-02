Nuri Aslan, Eyüpsultan\'da Özmen\'in gözaltısına seçmen iradesi vurgusuyla değindi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyona ve Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Hukukun üstünlüğünü ve seçmen iradesini esas alan bir anlayışın hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Başkanımız Mithat Bülent Özmen'in ve Eyüpsultanlı komşularımızın iradesinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün yine milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi gölgeleyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Görevi, adresi belli olan; seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu yöntem, hukuka ve millet iradesine olan güveni zedeliyor, vicdanları yaralıyor. Hukukun üstünlüğünü ve seçmen iradesini esas alan bir anlayışın hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Başkanımız Mithat Bülent Özmen'in ve Eyüpsultanlı komşularımızın iradesinin yanındayız."